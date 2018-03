25-Jähriger versteckt Drogen in Kuscheltier

Ungewöhnliches Versteck: Ein Weidener hat Betäubungsmittel in einem Plüschelefant aufbewahrt. Die Polizei fand die Drogen trotzdem.

Laut Polizeibericht kamen Beamte der PI Weiden gegen 22.15 Uhr in die Wohnung eines 25-Jährigen im Stadtteil Stockerhut. Die Polizisten bemerkten sofort offen herumliegendes Marihuana.Nicht nur die Drogen erweckten den Spürsinn der Beamten: "Ganz ungewöhnlich" fanden die Polizisten einen Plüschelefant, den die Gesetzeshüter einer "Leibesvisitation" unterzogen. Das Rüsseltier beinhaltete eine Überraschung in Form von weiteren Betäubungsmitteln, die der 25-Jährige in dem Tier versteckt hatte.Den Tierfreund erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.