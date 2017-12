25 Jahre Deinzer Ranch

Matzlesrieth. Die "Deinzer-Ranch" in Matzlesrieth feiert 25 Jahre. Die Weihnachtsfeier wurde daher in diesem Jahr in einem größeren Rahmen gefeiert. Rancher Franz Voith lud seine "Reiterfamilie", wie er seine Einsteller gern bezeichnet, ins Muglhofer Feuerwehrhaus ein. Es sei immer sein Bestreben gewesen, dass im Stall eine familiäre Atmosphäre mit gegenseitiger Hilfsbereitschaft herrsche. Voith zeigte Fotos der letzten 25 Jahre. Nach der Hofübergabe 1990 erfolgte im Jahr 1992 der Umbau des Kuh- zum Pferdestall. Am längsten dabei ist Sabine Balk aus Bechtsrieth. Für ihre über zwei Jahrzehnte lange Treue bedankte sich Voith mit einer Urkunde. Dank galt auch seinen Geschwistern Agnes und Gerhard für ihre Unterstützung und Vertretung bei Urlaub.