25 Jahre für Kinder da

Mit seinen Händen zeigte Maximilian zehn Finger und nochmal zehn Finger plus fünf Finger, also 25. So viele Jahre ist Kinderpflegerin Nelja Zilke ruhender Pol im AWO-Kindergarten "Kunterbunt". Mit einem Lied gratulierten die Kinder zum Betriebsjubiläum.

Leiterin Jana Apfelbacher überreichte Blumen und erinnerte an den Beginn des Berufslebens der Erzieherin. Nach der Ausbildung in Kasachstan war sie 1991 nach Deutschland gekommen. Zwei Jahre später fand sie Arbeit im AWO-Kindergarten in der Hochstraße. Nach vier Jahren wechselte sie in den Kindergarten "Kunterbunt", wo sie die "gelbe Gruppe" noch heute betreut.Die Kleinen schenkten ihr einen Rosenstock für den Garten. Daran waren Zeichnungen und Zettelchen geheftet. "Bleib noch lange bei uns", hieß es da zum Beispiel. Und: "Du bist immer lustig." Für den AWO-Ortsverein erinnerte Hilde Zebisch an eine schöne Zeit mit den Kindern. Blumen gab es für die Jubilarin vom Elternbeirat mit Daniela Scharnagl und Nina Hammer .