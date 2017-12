Eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro aus dem Bundes-Programm "Innovative Hochschule" ist eine der größten Maßnahmen zur Projektförderung in der 23-jährigen Geschichte der OTH.

Das Projekt soll über fünf Jahre laufen und bis 2022 den Wissens- und Technologietransfer aus der Hochschule in die regionale Wirtschaft und Gesellschaft verstärken. "Die OTH Amberg-Weiden ist in unserer Region nicht nur der Antrieb für innovative Studienangebote und die Weiterbildung auf Hochschulniveau, sondern auch Motor im Wissens- und Technologietransfer", sagt Professorin Andrea Klug, Präsidentin der OTH Amberg-Weiden. Sie hofft auf eine Verbesserung der Innovationsstrukturen im ostbayerischen Raum. Hierzu soll unter anderem ein "Medical Innovation Laboratory" als Innovationslabor in Weiden eingerichtet werden.Das Geld wurde im Verbundvorhaben "TRIO - Hochschulverbund Transfer und Innovation in Ostbayern" beantragt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bewilligt. Mit dem Projekt verbunden ist die Einstellung von sechs wissenschaftlichen Mitarbeitern, die im Institut für Medizintechnik (Leitung: Professor Clemens Bulitta) und im Institut für Angewandte Forschung (Leitung: Vizepräsident Professor Alfred Höß) geschaffen werden. Die Stellen sollen demnächst ausgeschrieben werden.Eine Arbeitsgruppe unter Federführung von Wolfgang Weber (Leitung Grundsatzangelegenheiten und Hochschulentwicklung der OTH Amberg-Weiden) und Professor Bulitta (Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen in Weiden) hatte sich im Rahmen der bundesweit ausgeschriebenen BMBF-Förderinitiative mit einem umfassenden Konzept beworben. Das Projekt der OTH Amberg-Weiden ist eingebettet in das Verbundvorhaben "TRIO" der sechs ostbayerischen Universitäten und Hochschulen: OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg, TH Deggendorf, Hochschule Landshut, Universität Passau und Universität Regensburg.Als unterstützende Partner wirken mit: Die Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, die IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, die IHK Niederbayern und das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat mit seiner Initiative der Einrichtung von "BayernLabs". Die beteiligten Hochschulen erhalten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hierfür eine insgesamte Förderung in Höhe von knapp 15 Millionen Euro.