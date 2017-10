Mit der geschäftsführenden Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl stoßen 26 Jubilare auf ihre Zeit bei Oberpfalz-Medien an: Gemeinsam kommen sie auf 515 Jahre im Verlag.

Die Geehrten im Überblick 40 Jahre sind mittlerweile im Unternehmen Oberpfalz-Medien: Werner Albrecht (Druckzentrum), Edith Graf (Sonderverkauf Amberg), Anton Merkel (Drucker), Martin Staffe (Redaktion Weiden Land), Renate Thoma (Produktmanagement) und Angelika Winkler (Anzeigenabteilung).



25 Jahre sind im Unternehmen Oberpfalz-Medien bereits dabei: Alexandra Bilz (Anzeigenabteilung), Angela Liedl (Raumpflegerin), Nicole Marksteiner (Personalabteilung), Michaela Süß (Kundenagentur Amberg) und Peter Weidl (Leitung Medienproduktion).



10 Jahre bei Oberpfalz-Medien sind Stephanie Bauer (Vertrieb), Hans Beer (Versand), Anna Beßenreuther (Versand/Weiterverarbeitung), Martina Dandorfer (Versand/Weiterverarbeitung), Halina Dirnberger (Versand/Weiterverarbeitung), Richard Fiedler (EDV), Sandra Grünbauer (Teamleitung Anzeigenbuchhaltung), Nicole Haberkorn (Redaktionsassistentin), Susanne Hiller (Maschinenführerin Druckzentrum), Angelika Jäschke (Mediaberaterin Amberg), Birgit Lenk (Weiterverarbeitung/Versand), Heidi Rüth (Weiterverarbeitung), Tobias Schwarzmeier (Mantelredaktion), Marina Sigritz (Marketing) und Sabine Windisch (Sonderverkauf/Call-Center Agentin).



Die geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl überreichte den Mitarbeitern für 25- und 40-jährige Treue jeweils eine Urkunde von Arbeitsministerin Emilia Müller. Alle Dienstjubilare erhielten von ihr Präsente in Form von NT-Ticket-Gutscheinen. (olr)

Die lange Zugehörigkeit zeige die "Verbundenheit mit dem Haus und spricht für das angenehme Betriebsklima, das wir pflegen", betonte Viola Vogelsang-Reichl. Sie hatte die Dienstjubilare von Oberpfalz-Medien am Freitag ins Hotel "Zur Heimat" geladen."Nachrichten und Geschichten sind unsere Stärke - vor allem regionale", betonte die geschäftsführende Verlegerin. Das bewies sie selbst mit ihrer Recherche über die Jubilare. Sie sammelte allerhand Leidenschaften, Hobbys und Steckenpferde. Sei es das Motorradfahren, das Klettern, Backen oder Jagen: So schilderte sie mit persönlichen Worten den Werdegang der Geehrten, der in durchaus bewegten Zeiten beim Verlag begann. So wurde etwa vor 40 Jahren in Weiden die Hans-Schelter-Schule gebaut, in Amberg neue Räume für die Provinzialbibliothek angemietet, die Dire Straits sowie die Erste Allgemeine Verunsicherung gründeten sich. 1992, also vor 25 Jahren, wurde Bill Clinton zum US-Präsident gewählt. Der Münchener Flughafen "Franz Josef Strauß" wurde genauso in Betrieb genommen wie die Weidener Max-Reger-Halle. 2007 endete die "Ära Edmund Stoiber", und der Weidener Oberbürgermeister Kurt Seggewiß begann seine Amtszeit. Veränderungen über Veränderungen. Solche begleiten auch den Verlag. "Gerade stehen wir vor großen Herausforderungen, die uns die Digitalisierung stellt", sagte Betriebsratsvorsitzender Richard Kick. "Doch es haben alle Mitarbeiter in den letzten Jahren bewiesen, dass wir das Zeug dazu haben, das zu meistern." Oberpfalz-Medien stelle sich in allen Bereichen dem Wandel in der Medienbrache - für Vogelsang-Reichl ein Zeichen, dass Verleger und Geschäftsführung fest an die Zukunft des Hauses glauben. "Wenn ich mir unsere Jubilare ansehe, die nun schon so viele Jahre bei uns sind, weiß ich, dass wir uns auf unsere Mitarbeiter verlassen können." Diese wiederum schätzen Atmosphäre und Kultur im Haus.