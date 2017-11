Sein Fahrplan steht: Michael "Mike" Girke lädt Familie und Freunde am Sonntagabend ein, um in seinen 80. Geburtstag hinein zu feiern. Die Wochen danach sind ebenfalls verplant. Mit seinem inzwischen sechsten - wie immer gebraucht gekauften - Wohnmobil geht es mit seiner Frau Waltraud Koller-Girke in den sonnigen Süden.

In San Remo wird "überwintert" - wie in den 15 Jahren zuvor. Im Frühjahr macht er Station am Gardasee. Das Fernweh hat ihn wieder.In seinem Rückspiegel liegt eine ungewöhnliche kommunalpolitische Karriere. Die Weidener wählten "Mike" Girke bereits 1972, er war mit gerade 35 Jahren den Jungsozialisten entwachsen, in den Stadtrat. Auf Anhieb wird er Fraktionschef. Dieses Amt gibt er 13 Jahre später ab. Aber er bleibt einer der prägenden SPDler in der Weidener Stadtpolitik. 2002 verzichtete er auf eine weitere Kandidatur, denn er hängt weder an Ämtern noch an Posten. "Der Nachwuchs kann's auch und der soll ran." Konsequent meldete er sich eben nicht aus dem Ruhestand zurück zu Wort. "Ich bin damals glücklich und zufrieden aus dem Stadtrat gegangen." Obwohl. Mit OB Kurt Seggewiß kam 2007 "endlich die Wachablösung" im Rathaus. "Da hätte man fast Lust bekommen können, wieder mitmischen zu wollen", räumt Girke ein. Mitmischen und einmischen. Da ist Girke im Stadtrat in seinem Element. Er gehört in den 30 Jahren zu den Treibern der Stadtentwicklung. Davon zeugen eine Reihe von Großvorhaben, vom Bau des Neuen Rathauses bis zur Allee-Tiefgarage, von der Altstadtsanierung, dem Umbau zur Fußgängerzone bis zum Bau der Saunen- und Thermenwelt und der Max-Reger-Halle, von der Ausweisung der großen Weidener Gewerbegebiete bis hin zur Klinik-Tiefgarage. Und: Wie herrlich konnte er sich aufregen, aufrichtig und unbequem, wenn er Ungerechtigkeiten erkannte, auf Engstirnigkeit stieß oder ihm etwas gegen das soziale Gewissen ging. "Da beißt die Maus keinen Faden ab", sein Lieblingsspruch.Die meisten Weidener kennen ihn als den fröhlichen Sympathieträger, "gesegnet mit einem Mundwerk, das nicht zu bremsen ist", wie ihn die Jungsozialisten bei seiner Auszeichnung zum "Sozi des Jahres 2002" charakterisieren. Ein Jahr später erhält "Mike" Girke (übrigens mit Gerd Hofmann von der CSU) die Bürgermedaille in Gold. Er hat der Stadt Weiden in einer Vielzahl von Ausschüssen gedient, als wortgewandtes Mitglied im Finanz- Grundstücks-, Rechnungsprüfungs- und im Bauausschuss sowie in einer Reihe von Sonderausschüssen. Auch die Arbeiterwohlfahrt und der Kinderspielplatzverein Naabwiesen können auf ihn zählen.Die Kommunalpolitik hat er hinter sich gelassen. Er lebt mit seiner Frau Waltraud, die beiden Stadträte heirateten 1993, die gemeinsamen Hobbys, darunter die Reiseleidenschaft, aus. Er erkundet die Geschichte der Römer und Kelten - gern auch bei "Ortsterminen" mit dem Wohnmobil. Es dürfen aber auch gerne Kreuzfahrten sein.Wieder zu Hause ist Lesen und Kultur angesagt. Laut und leidenschaftlich geht es im Hause Koller-Girke am Pfarrplatz zu, wenn Monopoly mit den - inzwischen erwachsenen - Enkelinnen angesagt ist. Wir wünschen noch ganz viele auf- und anregende Partien.