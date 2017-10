Mit bekannten Liedern, aber auch selten gehörten Raritäten überrascht am Sonntag "CHORisma" unter Leitung von Larissa Burgardt im völlig überfüllten Saal der Regionalbibliothek. Weil die Verantwortlichen ein solches Interesse nicht vermuteten, müssen viele Zuhörer im Nebenraum Platz nehmen.

Es ist 30 Jahre her, dass Kirchenmusikdirektor Hans Thoma den Weidener Volksliederchor gründete, dessen Glanzpunkt damals ein vielbejubelter Auftritt mit dem GEM-Chor aus Moskau in der Max-Reger-Halle war. Thoma hatte es damals verstanden, den Klangkörper zu formen und zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen.Seitdem hat der Chor vier Wechsel am Dirigentenstab erlebt. Auch der aktuellen Chorleiterin Larissa Burgardt gelingt es seit 2014 immer wieder aufs Neue, Chordisziplin, Klangschönheit und Ausgewogenheit der Stimmen herauszuschälen. Längst hat sich der Chor umbenannt und firmiert heute unter dem Namen "CHORisma". Die 35 aktiven Sänger zwischen 29 und 83 Jahren verbindet die Liebe zur Musik. Schon immer steht "CHORisma" für außergewöhnliche musikalische Vielfalt.Der Literaturbogen spannt sich von der Renaissance bis zur modernen internationalen Chormusik. Das anspruchsvolle Repertoire reicht vom Volkslied bis zur Sakralmusik, von Filmmelodien bis zu Gospels in englischer Sprache. Mit viel Geduld und Humor gelingt ihr immer wieder, neues Liedgut zu erarbeiten.Beim Jubiläumskonzert, einer "musikalischen Reise um die Welt", meisterte der Chor schwierigste Passagen, gefiel durch Eleganz und Strahlkraft: ein machtvoller, von hoher Stimmqualität geprägter Klangkörper. Die Sänger verzaubern das Publikum zunächst mit dem deutschen Volkslied "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten." Vom Rhein ging es an die Themse. Die Besucher lauschten "Only You" von Vince Clarke und dem Katzenzauber "Memory" von Andrew Lloyd Webber. Es folgten Werke von Johannes Brahms bis Harry Belafonte. Zu Gehör kamen Stücke wie "Jamaica Farewell", "Barcarole" und "Amor, Amor". Zuletzt verabschiedete sich "CHORisma" mit Gerhard Rabes "Friedenstaube".Instrumentale Unterstützung kam von Hans-Joachim Grajer (Klavier), Reinhold Maß (Geige, Mandoline, Gitarre), Johannes Seiler (Dudelsack, Tin Whistles), Carina Poggenburg (Gitarre) und Annette Sirikwa (Cajon). Als Sopranistin trat Annerose Köhler auf. Angelika Lingl und Winfried Bühner moderierten den Vortrag, der mit viel Applaus bedacht wurde.