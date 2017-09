Mit Festakt, Kranzniederlegung am "Wastl" und gemütlichem Beisammensein in der Oberpfalzhalle feiert der Heimatverband der Falkenauer am 30. September und 1 . Oktober das 31. Bundestreffen der Vertriebenen. Festrednerin ist die ehemalige Landtagsabgeordnete Christa Matschl. Erwin Rippl, Oberbürgermeister Andreas Feller, die Vorsitzenden Gerd Hampl und Otto Ulsperger sowie Sachbearbeiterin Sabine Brunner (von links) stellten kürzlich das Programm vor.