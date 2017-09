(pfai) Ein 33-jähriger Weidener zeigte sich übers Wochenende als besonders aktiv. Wie die Polizei berichtet, wurde er innerhalb von nur wenigen Stunden mehrfach straffällig. In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde er betrunken auf seinem Fahrrad von der Polizei gestellt. Gegen 15.15 Uhr teilte eine aufmerksame Bürgerin aus Moosbürg der Polizei mit, dass mehrere Personen von einem Großmarkt Bierkisten entwendet hatten.

Die Beamten konnten rasch drei Personen feststellen - darunter befand sich erneut der 33-Jährige, der sie bereits in den frühen Morgenstunden zur Blutentnahme begleitet hatte. Er und seine zwei Begleiter entwendeten aus dem Großmarkt sechs Kisten Bier, die sie zu Hause "vernichten" wollten. Gegen 17.15 Uhr ging bei der Polizei ein erneuter Anruf ein: Ein junger Mann solle einen 30-jährigen Weidener bedrohen. Als die Beamten nur kurze Zeit später in der Innenstadt eintrafen, blickten sie in ein bekanntes Gesicht. Das des 33-Jährigen. Diesmal ließ er seinem Unmut über eine ehemalige Liebschaft, mit der offenbar nun der 30-Jährige liiert ist, frei. Da er in seiner Wortwahl gegenüber dem 30-jährigen deutlich über die Stränge schlug, nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Bedrohung auf.Zudem stellten sie fest, dass der 33-Jährige erneut mit über 2,5 Promille deutlich alkoholisiert war - wiederum durfte er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten. Seine Bilanz: Innerhalb von nur vierzehn Stunden zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, eine wegen Bedrohung, eine wegen besonders schwerem Diebstahl und eine wegen Beleidigung von Polizeibeamten.