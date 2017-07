Doppelte Abschiedsfeier beim Beruflichen Fortbildungszentrum (BFZ): 36 Absolventen sagen Lebewohl - und Kollegen.

Richard Ring sprach von einem Tag der Weichenstellung. Der Koordinator Maschinenbautechnik BFZ meinte damit den Tag der Abschlussfeier und begrüßte die Absolventen im Vereinshaus, wo nicht nur sieben Maschinenbautechniker nach zwei Jahren verabschiedet wurden. Hinzu kamen 13 staatlich anerkannte Heilerziehungspflegehelfer nach ebenfalls zweijähriger Ausbildungszeit und 16 Teilnehmer der einjährigen Schulung zum staatlich anerkannten Heilerziehungshelfer.Johann Bartmann, Schulleiter der Fachrichtung Maschinenbau, erklärte, dass sich der Mut zur Weiterbildung gelohnt habe. Es böten sich den Technikern nun gute Chancen am Arbeitsmarkt. Bartmann selbst nahm auch Abschied in den Ruhestand. Richard Ring dankte ihm für seine zuverlässige Arbeit im Namen des BFZ. An die gemeinsame Zeit des Lernens und Lachens erinnerte Tina Faltenbacher, Schulleiterin für die Fachbereiche Heilerziehungspflege und -hilfe. Man habe auch schwierige Zeiten gemeistert, um das Ziel zu erreichen. Nun eröffneten sich neue berufliche Perspektiven.Faltenbacher wünschte wie die anderen Redner, darunter auch die Lehrkräfte Eva Neugirg und Maria Samberger, beruflichen und privaten Erfolg. Ihr Lob galt Annett Neumann für die Abschlussfeiervorbereitungen. Die Schülersprecher Christoph Fröhlich und Matthias Acevedo-Gonzales bedankten sich bei den Lehrern. Gabriele Dittmann verglich die Zeit mit einer Bootsfahrt in unwegsamen Gewässern, die sicher am Ziel endete. Aus dem Lehrerteam schied Susanne Janich. Sie erhielt viele Sympathiebekundungen von den Absolventen und Schulleitung.Die Prüfungsbesten: Maschinenbautechnik: Markus Imbs (Notenschnitt 1,04), er erhielt den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. Heilerziehungspflege: Eugen Korbmacher (1,7) und Andrea Weich (1,8); Heilerziehungshilfe: Silvia Götz und Nancy Lachmann (jeweils 1,64).