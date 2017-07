"Sollte das Geld heute nachmittag nicht da sein, dann verabschiede dich schon mal von deiner Familie". Oder: "Dein letzter Atemzug wird um 23.20 Uhr sein und es wird nach Selbstmord aussehen". SMS wie diese bringen eine Vohenstraußerin vor Gericht.

(rns) Konkret versuchte die Frau damit, einen Bekannten zur Zahlung von 200 und später 700 Euro zu bewegen. Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl ahndete dies als versuchte räuberische Erpressung und verurteilte die 37-Jährige zu 15 Monaten auf Bewährung. Auch die Familie des 49-Jährigen sollte nicht verschont werden, hatte es in der Anklageschrift von Staatsanwältin Franziska Paintner geheißen. Ende Juni und Anfang Juli letzten Jahres hatte die Geschiedene an ihr Opfer geschrieben: "Meine Männer wissen Bescheid und kommen abends vorbei" und "Ich laß dich erschlagen"."Jeden Tag steht ein Dummer auf", kommentierte der Bruder des Geschädigten dessen Verhalten. Aus Angst habe der Arbeiter seine Mutter auf Knien um eine größere Summe angefleht. So hätte er mehrere Tausend Euro zahlen können, als er ein anderes Mal einer Lügengeschichte der Frau aufgesessen war. Schon 16 Jahre sei der Mann mit der Geschiedenen bekannt gewesen. Eine Beziehung habe aber nicht bestanden, obwohl dieser es gerne gehabt hätte. In dieser Zeit habe sein Bruder der Hartz-IV-Empfängerin insgesamt 85 750 Euro geschenkt, immer wieder mal 300, 500 oder auch mehr, wenn sie ihm von finanziellen Engpässen berichtet hatte. Nach den Droh-SMS sei er zur Polizei gegangen, da er Angst um seine Familie gehabt hatte, berichtete der Vater von vier Kindern.Nach dem Gutachten von Landgerichtsarzt Dr. Bruno Rieder war die Angeklagte voll schuldfähig, obwohl sie unter einer bipolaren Störung vom Borderline-Typ leidet und mehrfach in psychiatrischer Behandlung gewesen war. Staatsanwältin Paintner hielt der Angeklagten zwar ihr Geständnis und eine schwierige Kindheit zugute. Andererseits kreidete sie der Mutter von drei Kindern an, dass sie sich mit dem einfach strukturierten und gutmütigen Mann ein leichtes Opfer ausgesucht habe. Paintner beantragte eineinhalb Jahre, die angesichts einer günstigen Prognose zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Rechtsanwalt Dominic Kriegel wies auf die "weiße Weste" seiner Mandantin im Bundeszentralregister hin und dass sie sich wahrscheinlich auch dadurch zu "diesem Unfug" habe hinreißen lassen, weil der 49-Jährige sie einmal habe küssen wollen. Eine Geldstrafe sei ausreichend. Zu den 15 Monaten auf Bewährung verhängten Heindl und die Schöffen noch 80 Arbeitsstunden.