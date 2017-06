Ein Polizeieinsatz sorgt am Mittwochabend in der Moosfurtstraße für enormes Aufsehen. Die Polizei umstellt mit zehn Streifen mehrere Einfamilienhäuser auf der Suche nach einem 37-Jährigen. Der Weidener ist auf der Flucht vor der Polizei, die fürchtet, dass er ein Messer bei sich hat. Die Anwohner erleben einen Sommerabend der besonderen Art.

Drei Fragen an Polizeihauptkommissar Markus Drlicek Von welchen Reaktionen in den Sozialen Netzwerken haben Sie etwas mitbekommen?



Wir hatten einige Anrufe, dass in Facebook von einem bewaffneten Räuber die Rede ist und dass sich die Leute in den Wohnungen einsperren sollen. Das waren Spekulationen, vermutlich, weil so viele Polizeiwagen unterwegs waren.



Kommt es öfter vor, dass Informationen aus dem Einsatz in den Netzwerken verbreitet werden?



Ja, das liegt daran, dass die Leute in der Regel nicht wissen können, was in so einem Fall von der Polizei unternommen wird. Wir haben zehn Streifen vor Ort gehabt, das war natürlich schon ein vergleichsweise großes Aufgebot, das beunruhigt die Leute natürlich. Oft zeigen die Leute deshalb auch Unverständnis für unsere Maßnahmen. Es entsteht dann gelegentlich der Eindruck, als wären die polizeilichen Maßnahmen zu hoch angesetzt. Aber hier ging es nicht anders, weil es ein großes Gelände war und er hätte somit womöglich unbemerkt flüchten können. Von dem Mann ging ja auch eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit aus.



Auf welchem Weg können sich Bürger informieren, die von einem Polizeieinsatz in ihrer Nähe verunsichert sind?



Eigentlich nur über Telefon 0961 4010, soweit es das Stadtgebiet Weiden betrifft. Wir werden dann versuchen, Auskunft zu geben, so weit es möglich ist. Der Notruf über die 110 ist dafür nicht vorgesehen. (dko)

(ca/dko) Der Reihe nach: Am Nachmittag hat sich der polizeibekannte 37-Jährige das Auto seiner Mutter geschnappt. Er kündigt ihr an, mit einem Bekannten "etwas zu klären" zu haben. Der Mann steht vermutlich unter Drogeneinfluss, zugleich besteht bei der Mutter der Verdacht, dass er Gewalt anwenden würde und ein Messer bei sich trage. Dies alles berichtet sie einer Polizeistreife, die zufällig gegen 16 Uhr am Wohnhaus in der Tulpenstraße vorbeifährt.Die Polizei leitet die Fahndung ein, insbesondere in der Mooslohe. Zeitgleich gehen erste Meldungen ein, dass der geklaute Wagen in der Max-Reger-Straße durch riskantes Fahren Passanten gefährde. Wenige Minuten später kommt der 37-Jährige auch schon in der Mooslohstraße an. Beim Anblick eines Streifenwagens soll er erneut so gefährliche Manöver gefahren sein, dass er wieder einen Fußgänger gefährdet. "Nachdem er nicht mehr ausweichen konnte, flüchtete der Fahrer zu Fuß in die Tulpenstraße", so Polizeihauptkommissar Markus Drlicek von der Weidener Inspektion.Jetzt kommt die Moosfurtstraße ins Spiel, eine der gemütlichsten Wohnstraßen Weidens. Der 37-Jährige läuft von der Tulpenstraße in die Moosfurtstraße. Hinter einem Lkw, der vor einem Einfamilienhaus verliert sich die Spur in einen der Gärten. Von den Gärten der Moosfurtstraße kann problemlos in die Gärten der Fliederstraße gelangt werden. Die Polizei braucht also Kräfte: Insgesamt sind am Ende rund zehn Streifen im Einsatz. Die Beamten umstellen das Areal. Mehrere Grundstücke werden durchsucht, auch ein Wohnhaus.Darin lebt Familie Grasser. Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser hat zurzeit Urlaub und nutzt diesen für Renovierungsarbeiten. Am "Feierabend" sitzt er mit den Töchtern vorm Haus, seine Frau ist einkaufen gefahren - als die Polizei eintrifft. Am Haus stehen alle Türen offen, eine war vielleicht vorher zu, der Schlüssel steckt. Grund genug, dass die Polizei das gesamte Wohnhaus absucht. Acht Uniformierte, einige Zivile, dazu ein Suchhund. Puh. Ludwig Grasser "ist beruflich einiges gewohnt": "Aber das brauche ich auch nicht noch einmal." Die Suche verläuft negativ. Das Haus bleibt umstellt. "Wir durften nicht raus."Nebenan ist Klaudia Ott im Garten. Die Kinder (4, 7, 10) hüpfen mit der Nachbarstochter im Trampolin. Sie selbst jätet Unkraut. "Plötzlich kommt ein Polizist mit gezogener Waffe in den Garten reingeschossen", sagt Klaudia Ott. "Der hat ,Polizei!' gerufen. Ich hab mich erstmal übel erschrocken, weil ich nicht wusste, was passiert ist." Sie geht mit ihren Kindern ins Haus und beobachtet, wie die Polizei alles abriegelt und die Leute in ihre Häuser schickt.Gute anderthalb Stunden wird Garten um Garten abgesucht, sogar ein Hasenstall. Der Delinquent findet sich schließlich im Garten von Familie Ott in einem Spalt zwischen Thujenhecke und Mauer. Ein Messer hat er nicht bei sich. Klaudia Ott ist etwas irritiert, dass die Polizei sie darüber nicht informiert. "Uns hat keiner Bescheid gesagt." Der 37-Jährige verbringt die Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion. Ein bunter Strauß an Strafanzeigen erwartet ihn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Gefährdung des Straßenverkehrs, Hausfriedensbruch und Bedrohung.Das Aufgebot an Polizeistreifen löste in sozialen Netzwerken eine Welle an Reaktionen aus. "Verständlicherweise", versteht Hauptkommissar Drlicek. Die Geschichten schossen dabei etwas ins Kraut (siehe Interview ). Die meisten Anwohner haben den Abend gut weggesteckt. Das Grillfleisch wird ein andermal aufgelegt. Elisabeth Drechsel, Nachbarin der Otts, hat Verständnis für den Einsatz, auch wenn das "schon bedrückend" war: "Mir war erst unwohl, als sich die Polizisten die schusssicheren Westen anlegten. Da habe ich gesagt: Kinder, jetzt gehen wir erstmal rein."