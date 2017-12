Ein 39-jähriger Weidener stiehlt teure Parfums in einer Drogerie. Doch am Ende muss er es doch bezahlen.

Das Mann ging am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in eine Drogerie in der Max-Reger-Straße ein und stahl Waren im Wert von 140 Euro. "Sein Augenmerk galt dem Parfumregal und hier einem besonders hochwertigen Duft der Marke Prada. Betört und benebelt von dem Duft begann der junge Mann die Parfums in seine Jacke zu stecken", berichtet Mario Schieder von der Polizei Weiden.Zeugen beobachteten den Vorfall und stellten ihn laut Polizeibericht beim Verlassen des Geschäftes zur Rede. Die hinzugerufene Polizei habe ihm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls übergeben.