Rauhnächte sind die zwölf Nächte vom ersten Weihnachtstag bis Heilig Drei König. Haarige Dämonen treiben in dieser Zeit ihr Unwesen. In der Waldgaststätte "Strehl" fallen sie bei den Nordoberpfälzer Musikanten ein.

Thomas Fritsch, der "in der ganzen Region weltbekannte" Musikant aus Pirk, moderierte die "4. Weidener Rauhnacht" der Nordoberpfälzer Musikanten (NOM). Er erzählte den Besuchern von den Bräuchen und Verboten in diesen Nächten. Das Wort "rauh" geht auf das mittelhochdeutsche "ruch" zurück, was so viel wie "haarig" bedeutet. In dieser Zeit dürfe etwa nicht Karten gespielt werden. Es dürfe keine weiße Unterwäsche junger Frauen aufgehängt werden, da diese Geister anlocken könnte, die dann über die Frauen herfallen würden.Mittels einer Zwiebel könne ein Mädchen etwas über ihren Zukünftigen erfahren. Auch wenn sie nackt die Stube putzt, werde ihr in den Rauhnächten ihr Bräutigam erscheinen. "Die Perchten wachen über die Regeln der magischen Nächte", meint Fritsch. Allerdings dürfe man Musik machen und lustig sein. NOM-Vorsitzender Horst Fuchs beschwor die heilende Kraft der Rauhnächte. Heute aber heile die Musik, so der Stadtrat. Und dann ging es los.Die "Wirtshauseck Musi" (Claudia und Hugo Wittl, Johann Fröhlich) begann mit Liedern, die auf Anhieb gute Laune machten. Die "Gut-gelaunt-Polka", die "Schwarzbier-Polka" und der "Charivari-Walzer" zauberten schnell Stimmung in den Saal. Es folgten die "Hulzstoussboum". Die Waldthurner spielen häufig in Bierzelten, bei Hochzeiten und "bei Scheidungen". Diesmal brachten Jonas Kraus, Andreas Holfelner, Julian Bauer und Valentin Reil "Erinnerungen an Brennberg", "Am Malerwinkel" und die "Schöne Egerländerin" zu Gehör. "Bissl Anders" hörte sich die Musik von Gerhard Windschiegl (Saxophon und Gitarre) und Thomas Gleixner (Gitarre) an. Das Duo mit dem aussagekräftigen Namen spielte Eigenkompositionen - eine Mischung aus Irish-Folk und Oberpfälzer Mundart.Mit mehreren Sketchen begeisterten die "Weidener Komödiens" die Gäste. Nach dem "Elternsprechtag" und dem "Polnischen Examen" von Gerd Zielbauer und seiner Mannschaft mussten sich die Zuschauer die Bäuche halten vor Lachen. Die "Pfiffigen Knepf" (Sigi und Werner Winter aus Sulzbach-Rosenberg, Marco Winter aus Amberg, Sabine Pschibl aus Vohenstrauß) spielten die "Pretuler Polka", "Übern Präbichl" und viele andere Weisen. Christian und Patrick Beßenreuther (Etzenricht) sowie Alexander Krauß aus Hannersgrün brachten als "Hohlweglauerer" unter anderem Slavko Avsenik ("Hey Cristian, spiel uns eins") und die Klostertaler ("Mir gehen no lang niat ins Bett") zu Gehör.Bürgermeister Lothar Höher übergab Fuchs eine Spende zur Förderung der Jugendarbeit. Der Schirmherr grüßte auch namens seiner Stadtratskollegen Josef Gebhardt und Hans Forster und versicherte: "In zwei Jahren werden wieder mehr Stadträte hier sein. Da sind Wahlen."