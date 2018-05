In seiner Predigt verwies Schmidt auf die Apostelgeschichte, in der berichtet wird, dass bereits die Jünger Jesu bedrängt und verfolgt wurden. "Es braucht in der Nachfolge Jesu auch heute viel Einsatz und Kraft, um im Alltag bestehen zu können. Adolf Kolping hat immer wieder zu Mut und Vertrauen aufgerufen." Nur so könnten Christen bis heute den Angriffen der Zeit standhalten. Der Gottesdienst, den die "Kolping Singers" aus Mantel musikalisch umrahmten, endete mit dem Kolpingslied. Mit einer Spende von 400 Euro überraschte die Vorstandschaft mit Vorsitzenden Karl Zitzmann den Diözesanpräses. Das Geld ist für das Jugendwohnheim in Regensburg und die Bildungsstätte in Lambach gedacht.