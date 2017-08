Sie singen von Liebe, gescheiterten Beziehungen, Einsamkeit und den Widersprüchen des Lebens: "404 Whizzkids". Nun veröffentlichen die Musiker ihr zweites Album "Disaccorded". Den gleichen Musikgeschmack teilen die Bandmitglieder allerdings nicht.

3000 Klicks bei Youtube

Musikalisch sauber

Wir verarbeiten in unseren Texten Ereignisse - seien es Beziehungen, einsame Momente oder andere Dinge, die uns beschäftigen. Thomas Daschner, Sänger der "404 Whizzkids"

Weiden/Vohenstrauß. "Uns würde man nicht zusammen auf ein Konzert bringen", erzählt Schlagzeuger Hannes Gilch und lacht. Die fünfköpfige Band gibt es seit 2009 - damals allerdings noch mit einer etwas anderen musikalischen Ausrichtung. "Zum einen haben wir hauptsächlich Songs gecovert. Außerdem waren wir mehr im Rock-Pop-Bereich unterwegs." Heute konzentrieren sich die Musiker auf schnellen, harten Rock - mit selbstgeschriebenen Liedern.Es ist nicht das erste Mal, dass die Jungs ihre Werke auf einer CD verewigen. 2014 veröffentlichten sie ihr erstes Album "Johnny Orange" mit sieben Songs. "Es gab 1000 Exemplare. Verkauft haben wir sie aber nicht, sondern an Freunde und Bekannte verschenkt", erklärt der 25-jährige Vohenstraußer. Das haben sie auch mit ihrer neuen Platte geplant."Unser Ziel ist eher, irgendwann auf Plattformen wie Spotify präsent zu sein", erzählt Gilch. Über 3000 Mal wurden ihre beiden Videos inzwischen bei Youtube angeklickt. "Dafür haben wir extra professionelle Clips mit OTH-Studenten gedreht. Das wollen wir auch mit Liedern unseres neuen Albums machen."Die Texte schreibt Sänger Thomas Daschner. Inspiration sucht er in persönlichen Erlebnissen. "Wir verarbeiten dadurch Ereignisse - seien es Beziehungen, einsame Momente oder andere Dinge, die uns beschäftigen." Am Ende entsteht eine Mischung aus "Wahrheit und Fantasie". "Der Kern der Inhalte stimmt aber", beteuert der 26-Jährige. An der Melodie arbeiten Gilch, Daschner, die beiden Gitarristen Manuel Friedl und Andreas Scheck sowie Bassist Andreas Teichner gemeinsam - was nicht immer leicht ist, gibt Gilch zu."Wir haben unterschiedliche Stile, aber gerade deshalb wird es am Ende vielseitig und interessant." Ein Grund, warum das neue Album "Disaccorded", auf Deutsch "unzusammenhängend", "unterbrochen", heißt. Drei Wochenenden hatten sie nun Zeit, ihre Musik in einem Tonstudio in Oberviechtach einzuspielen. "Jeder für sich, um eine gute Tonspur zu bekommen", bemerkt Daschner.Die größte Arbeit steht aber danach noch an. Die Aufnahmen müssen gemischt werden. "Damit haben wir zum Glück nichts mehr zu tun", betont Gilch. "Hermann Utz schon." Er ist Produzent und kümmert sich um "die technische und musikalische Sauberkeit". Immer wieder bringe er sich kreativ in den Tracking-Prozess ein."Und er schafft es, uns immer bei Laune zu halten, auch, wenn das Einspielen sehr anstrengend ist." Schon Ende Oktober, Anfang November wollen die Bandmitglieder ihre neue CD vorstellen - "natürlich bei einer großen Release-Party".