41-Jährige will Kaffee und Kuchen nicht bezahlen

Sie gönnt sich Kaffee und Kuchen für rund 15 Euro in einer Gaststätte in der Weidener Altstadt. Doch dann will die 41-Jährige aus dem Raum Nabburg nicht bezahlen. Später beschwert sich die Zechprellerin bei der Polizei über die Angestellten des Cafés.

Am Dienstag, 5. Dezember, gegen 16 Uhr aß und trank die Frau für etwa 15 Euro, danach wollte sie ihre Zeche nicht bezahlen. Laut Polizei ist der Grund dafür bisher nicht bekannt. Die 41-Jährige weigerte sich auch, den Mitarbeitern ihre Personalien zu nennen und verließ die Gastwirtschaft. Ihre Rechnung blieb offen, deshalb verständigte das Café-Personal die Polizei. Die Beamten konnten die Dame schnell ausfindig machen: Sie hatte bereits selbst die Polizei verständigt und sich über das Caféhaus und die Angestellten beschwert."Der Grund für die Beschwerde hatte aber selbst bei der Polizei Fragezeichen verursacht. Die Zechprellerin beschwerte sich tatsächlich über die Frechheit, dass die Angestellten sie für die erbrachten Leistungen abkassieren wollten", berichtet Polizeihauptmeister Mario Schieder.Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Zechprellerei.