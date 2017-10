422 zusätzliche Studenten am Standort Weiden

Ein spannender erster Tag an der OTH in Weiden war es nicht nur für die Erstsemester-Studenten, sondern auch für die beiden neuen Dekane Bernt Mayer (Betriebswirtschaft) und Clemens Bulitta (Wirtschaftsingenieurwesen). Am Standort Weiden begrüßte Vizepräsidentin Christiane Hellbach 422 neue Bachelor- und Masterstudenten auf dem Campus: "Alle Studenten vereint dieses Ziel: eine akademische Ausbildung als Grundlage für einen guten Beruf und ein gutes Leben." Oberbürgermeister Kurt Seggewiß freute sich über die vielen neuen Gesichter und bezeichnete den Doppelstandort Amberg-Weiden als "Segen für die nördliche Oberpfalz". Bild: Schönberger