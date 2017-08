Stehen zwei Polizeiautos vor einem Pferdestall ... Nein, den Reitclub Weiden (RCW) haben keine Pferdediebe heimgesucht. Vielmehr hatte der Verein am Schwedentisch Besuch von 47 Mädchen und Buben. Und die Polizeibeamten hatten sie mit ihren Fahrrädern dorthin zum Ferienprogramm des Stadtjugendrings eskortiert. In Theorie und Praxis machten Daniela Schuh, Susi Wunder, Andrea Koch sowie Reitlehrer Uli Beckh und dessen Tochter Pia ihre Gäste im Umgang mit den Pferden vertraut. Neben Informationen zum Körperbau, richtigen Putzen und artgerechter Haltung der Tiere stand auch eine Stallführung auf dem Programm. Wer wollte, konnte zudem erste Voltigierübungen am Holzpferd probieren. Wer dagegen eher einen lebenden Vierbeiner bevorzugte, war beim Reiten auf den Schulpferden Bounty, Bounty, Gina, Harlekin und Conti richtig. Angetan waren die Kinder aber auch von den beiden Miniponys Sina und Sandy, die sich über zu wenig Streicheleinheiten nicht beklagen konnten. Nach all den Aktivitäten kamen die Wiener-Semmeln und Getränke zum Abschluss des Nachmittags gerade recht, stand doch auch noch die Rückfahrt mit dem Fahrrad in die Stadt an.