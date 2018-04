"Es gibt Tage, an denen geht alles schief. Und das binnen Minuten", heißt es im Bericht der Polizei. So einen Tag erlebte am Dienstag ein 50-jähriger Weidener zwischen 11.54 und 11.59 Uhr.

Der Mann holte sich bei einer Autovermietung in Frauenricht einen Transporter, mit dem er auf der Frauenrichter Straße einer Streife auffiel. Der 50-Jährige war stadteinwärts unterwegs und telefonierte mit seinem Handy - verbotenerweise.Als ihn die Beamten kontrollieren wollten, passierte ihm das nächste Malheur: Als er in die Anhaltebucht fahren wollte, unterschätzte er die Ausmaße seines Fahrzeugs und touchierte ein geparktes Auto. Der Schaden: 5000 Euro. Auch das unerlaubte Telefonieren am Steuer kommt ihm teuer zu stehen. 100 Euro muss er dafür berappeln.