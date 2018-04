50-Jähriger Weidener fährt Auto vor Polizisten an

Manchmal geht binnen Minuten alles schief: Das erlebte ein 50-Jähriger am Dienstag zwischen 11:54 und 11:59 Uhr.

Der Weidener mietete sich bei einer Autovermietung im Stadtteil Frauenricht einen größeren Transporter. Er fuhr mit dem Mietfahrzeug auf der Frauenrichter Straße stadteinwärts als ihn eine Polizeistreife aufhielt. Grund hierfür war das Mobiltelefon, das der 50-Jährige beim Fahren verbotswidrig benutzte.Dann das nächste Malheur. Beim Einfahren in die Anhaltebucht unterschätzte der Fahrer die Größe seines angemieteten Fahrzeugs und touchierte vor den Augen der Polizei einen geparkten Pkw. Durch den Unfall verursachte der Weidener an beiden Fahrzeugen einen Schaden von 5.000 Euro. Für das verbotswidrige Telefonieren gab es für den Fahrer noch ein Bußgeld 100 Euro. Die Beamten erließen dem Pechvogel die Verwarnung in Höhe von 35 Euro für den Verkehrsunfall – es blieb bei einer mündlichen Verwarnung.