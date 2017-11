Ein halbes Jahrhundert gehört gebührend gefeiert. Auf ein Gartenfest im Sommer und den "Tag der offenen Tür" folgten deshalb nun im AWO-Seniorenheim Hans Bauer ein Festakt und eine Ausstellungseröffnung.

"Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, ist das Leben eine unendlich lange Zukunft, vom Standpunkt des Alters eine sehr kurze Vergangenheit", zitierte Leiter Denis Parchomenko den Philosophen Schopenhauer in seiner Eröffnungsrede. Dabei blickte er auf die 50-jährige Geschichte des Hauses zurück.Der damalige Stadtrat, spätere Oberbürgermeister und zugleich AWO-Kreisvorsitzende Hans Bauer war Initiator dieses Bauprojekts. Die Planungen begannen bereits 1962. Es sollte ein Wohngebäude mit Pflegestation für 130 Bewohner entstehen. Drei Millionen Mark wurden eingesetzt, rund 100 Baufirmen waren beteiligt. Der damalige Bundestagsabgeordnete Franz Zebisch sagte beim Festakt: "Als wesentliche Mitglieder der Gesellschaft haben die Senioren ein Recht, in die Gemeinschaft einbezogen zu bleiben. Die Schönheit und Würde des Alters müssen gewährleistet werden."Die Überalterung der Bevölkerung werde immer thematisiert. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und der Ausbau der ambulanten Pflege seien derzeit Wegpfeiler der politischen Diskussionen im Lande, sagte Denis Parchomenko, der daran erinnerte, dass Michael Schmid die Geschicke des Heimes bis 1988 leitete. Baulich sei das Seniorenheim den Erfordernissen der Zeit immer wieder angepasst worden, unter anderem mit dem Anbau eines Tagesraumes und eines Wintergartens sowie den Stationsküchen und der Einrichtung einer Großküche. Aktuell stehen 77 Plätze für pflegebedürftige Menschen zur Verfügung und 48 Mitarbeiter sind in der Pflege beschäftigt. Dazu kommen Hauswirtschaft, Reinigung und Sozialdienst, Hausmeister und Verwaltung. Mit fast 900 Essensausreichungen für Seniorenheime, Kindergärten, Krippen, Schulen und Privatkunden sind 14 Ausfahrer unterwegs.Im Seniorenheim nehme man die Sorge um das Älterwerden ernst, betonte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seinem Grußwort. "Hier zeigen die Pflegekräfte Engagement und stellen Gefühle in den Vordergrund." Darauf weise auch das rote Herz der AWO, sagte Seggewiß, der eine Spende als Präsent mitgebracht hatte.Bezirksvorsitzender Siegfried Depold von der Geschäftsstelle Niederbayern-Oberpfalz erklärte, die Rahmenbedingungen hätten sich zwar geändert, doch die Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt blieben erhalten. Er verwies auch auf Kinder- und Altersarmut. Das neue Pflegestärkungsgesetz habe keinen Durchbruch gebracht. Die Politik müsse hier ansetzen, denn die Würde der Menschen ende nicht mit dem Alter.Für die Arbeiterwohlfahrt Weiden sprach Kreisvorsitzende Hilde Zebisch. "Der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt unseres Handelns." Das AWO-Leitbild "Mensch sein, heißt helfen" solle für alle richtungsweisend sein. Der ältere Mensch habe ein Recht darauf, in das gesellschaftliche und kulturelle Leben mit einbezogen zu bleiben. 28 Jahre lang hat Hilde Zebisch als AWO-Vorsitzende dieses Haus mit begleitet. Ihr Dank galt den Beschäftigten, die mit viel Liebe die Heimbewohner betreuen. Betriebsratsvorsitzende Salome Rauch schloss sich den Glückwünschen an.Danke sagte auch Franz Witt für die AWO Neustadt. Mit Jazzmusik begleitete Lars Amann am E-Piano den geselligen Teil und das gemeinsame Essen. Die Ausstellung im zweiten Stock ermöglichte den Gästen einen Einblick zurück in die Geschichte.