Seit fast 50 Jahren fahren Kinder auf die Jugendverkehrsschule ab. Zum Jubiläum im nächsten Jahr präsentiert sich die Anlage der Verkehrswacht an der Albert-Schweitzer-Schule bestens in Schuss.

Handy am Steuer kommt teuer Fachberater Josef Argauer erläuterte den Gesetzestext des neuen Paragrafen 23 der Straßenverkehrsordnung zum Benutzen des Handys: "Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn 1. hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird und 2. entweder a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird oder b) zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitiger entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder erforderlich ist." Schwierig werde es bei der Auslegung der "angemessenen Blickabwendung", gab Argauer zu bedenken. Die Strafe für Verstöße mit dem Handy oder elektronischen Geräten umfasst einen Punkt in Flensburg und 100 Euro, bei Gefährdung 15 Euro und einem Monat Fahrverbot, Ein Unfall durch Ablenkung "kostet" 200 Euro mit einem Monat Fahrverbot. Radfahrer werden mit 55 Euro verwarnt, wenn sie ein Mobiltelefon benutzen. (rdo)

Viele tausend Kinder seit Bestehen, darunter 370 heuer, absolvierten die Jugendverkehrsschule, die 2018 den 50. Geburtstag feiert. Davon berichtete Heinz Kumpf, Vorsitzender der Ortsverkehrswacht Weiden, bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus. Er dankte Karlheinz Roßmann für die Pflege des Fahrradbestandes ebenso wie Georg Hüttner und Heinrich Rewitzer. Im September 2018 werde das Jubiläum gebührend gefeiert. Heuer flossen 1500 Euro in die Anlage. Kumpf stellte besonders die Zuwendungen durch die Justiz mit Bußgeldern heraus, welche die Verkehrserziehung zum Großteil finanzierten. Als größte Ausgabeposten verbuchte Kassier Klaus Hartung Gelder für die Verkehrserziehung, die Aktion "Toter Winkel", die Schulweghelfer und Plakate für die Straße.Das Programm "Toter Winkel" hatte an 5 Grundschulen 845 Schüler in 36 Klassen erreicht. Beim "Boxxenstopp" begeisterte der Fahrradparcours die Kinder. 40 Schulweghelfer verrichteten ihre Arbeit unfallfrei bei Wind und Wetter und erhielten als Anerkennung einen Ausflug nach Regensburg spendiert. Die Initiative "Sicher am Lenkrad, wenn man älter wird" sowie Veranstaltungen zu E-Bikes betreute Fachberater Josef Argauer. Aktuell referierte er über Neuerungen im Verkehrsrecht und erläuterte die Rettungsgasse. Strafen für Gaffer, die Rettungskräfte behindern, seien nicht unerheblich."Was hier zum Wohle der Bürger geleistet wird, ist immens, lobte Stadtrat Karl-Heinz Schell die Verkehrswacht. CSU-Kreischef und Neumitglied Stephan Gollwitzer schwärmte über die Homepage ( www.verkehrswacht-weiden.de) und das ehrenamtliche Engagement.Als neuer Vorsitzender der Verkehrswacht im Bezirk stellte sich Gernot Schötz vor. Er hatte im Oktober mit der Pensionierung im Polizeidienst das Amt von Wolfgang Laaths übernommen. Josef Argauer wurde sein Stellvertreter. Schötz betreut die 26 Verkehrswachten in der Oberpfalz und die eigene Ortsgruppe in Amberg. Er koordiniert der Straßenplakatierung mit den Hinweiswänden und will die Wiederbelebung der Aktion "Könner durch Er-fahrung" in Weiden unterstützen.