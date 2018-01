Drei Nächte verbrachte ein Paar in einem Hotel in Weiden. Der 44-jährige Mann und seine Freundin hatten jedoch nicht vor, ihre Rechnung in Höhe von 500 Euro zu begleichen.

Ein 44-jähriger Sulzbach-Rosenberger und seine 29-jährige Begleiterin nahmen sich am Freitag, 19. Januar, ein Zimmer in einem Hotel am Schlörplatz in Weiden. Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr checkte das Pärchen schließlich aus, ohne die fällige Rechnung von rund 500 Euro zu begleichen.Laut Polizeibericht bemerkte ein Mitarbeiter das sich davondrückende Pärchen und verfolgte die beiden in die Weidener Altstadt. Nebenher verständigte er die Polizei, die das Pärchen unweit des Hotels festnehmen konnte.Das Paar erwartet nun eine Anzeige wegen Einmietbetruges.