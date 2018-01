Tierschicksale bewegen. Zuletzt etwa bewegte in der Max-Reger-Stadt das eines Mäusebussards. Die Sorge um diesen Vogel ließ eine 53-Jährige am Sonntag bei der Polizeiinspektion an der Regensburger Straße vorsprechen.

Hier teilte die Weidenerin mit, dass sie bereits seit längerer Zeit bei einem Bauernhof im Weidener Gebiet die unsachgemäße Haltung eines Mäusebussards beobachte. Das arme Tier sei, wie sie aus der Ferne sehen konnte, im Freien an einem Holzpfahl angebunden. Es könne sich offenbar nicht bewegen."Wenig später spitzte sich die Angelegenheit weiter zu", teilt die Polizei mit. Denn der Inhaber des Bauernhofes zeigte den Ordnungshütern bereitwillig das vermeintlich unsachgemäß gehaltene Tier. Und tatsächlich. Es handelte sich um einen angebunden Mäusebussard, der sich laut Polizeisprecher auch nicht bewegen konnte - "weil er ausgestopft war und zur Abschreckung diente".