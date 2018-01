5300 Euro für Kindermission

Mit Kreide, Weihrauch, dem Stern und einer Sammelbüchse machten sich die Rothenstädter Kinder und Jugendlichen wieder auf den Weg, um für Kinder in Indien zu sammeln und den Segen Gottes zu überbringen. Auch in diesem Jahr waren 39 Kinder mit Begleitern in zwölf Gruppen unterwegs, um den Segen Gottes in die Häuser der Pfarrgemeinde Rothenstadt St. Marien zu bringen. Verantwortlich für die Aktion war Gemeindereferentin Claudia Stöckl. Ein Spendenergebnis von über 5500 Euro kann an das Kindermissionswerk überwiesen werden. Mit diesem Geld unterstützen die Sternsinger Projekte in Indien und auf der ganzen Welt. Die Kinder wurden sehr freundlich aufgenommen und hatten wieder viel Freude bei dieser Aktion. Das machten die "Könige" aus Rothenstadt in der Dankandacht am Dreikönigstag deutlich.