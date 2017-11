"Leider hat das Interesse am Blumenschmuckwettbewerb der Stadt Weiden abgenommen", berichtete Gärtnermeister Thomas Huber. Er sprach von einem stetigen Rückgang. Unter dem Motto "Weiden blüht auf" hatten sich im Jahr 2013 noch 37 Bürger beteiligt. 2014 gar 45. Inzwischen sind es nur mehr 25. Es gab Warengutscheine der Gärtnereien Gloßner, Steinhilber, Wildbrett, Zierer und Krauss im Gesamtwert von 525 Euro zu gewinnen.

Wie Huber am Dienstagabend bei der Siegerehrung in der Max-Reger-Halle betonte, seien viele Teilnehmer aus Altersgründen ausgestiegen. Andere hätten schlicht vergessen, sich einzutragen. Verantwortlich machte er auch den Generationenwechsel. Es seien meist die Senioren, die sich um Garten und Blumenschmuck kümmerten, weil die jungen Menschen beruflich oder wegen ihrer Kinder anderweitig eingespannt seien. "Die traditionellen Wohngebiete, wie etwa die Altstadt, sind kaum noch vertreten."Bürgermeister Jens Meyer forderte deshalb ein Umdenken. Man müsse sich überlegen, wie man den Wettbewerb künftig attraktiver gestalten könne. "Wir müssen versuchen, ihn in eine neue Zeit zu tragen." Denn durch solche Maßnahmen wachse auch das Ansehen der Stadt, so Huber. "Die Teilnehmer entlasten durch diesen kleinen Beitrag unsere Gärtnerei, die dann etwas mehr Zeit für attraktive Bepflanzungen und weitere gärtnerische Themen hat."25 Bürger, "in der Mehrheit Stammteilnehmer", hatten ihre Gärten und Blumenkästen heuer wieder in Schale geworfen. Sieben Teilnehmer wetteiferten in der Kategorie Fenster, 15 in der Kategorie Balkone und 18 in der Kategorie Vorgarten.Es bestand auch die Möglichkeit, sich in allen drei Bewertungsgruppen anzumelden. Bewertet wurden die Objekte von einer neutralen und ehrenamtlichen Kommission, die Anfang August ihren Rundgang machte. In der Jury saßen die Stadträte Heinrich Vierling, Dagmar Nachtigall, Gabriele Laurich, Helmut Ruhland und Reinhold Wildenauer, Gärtnermeister Wolfgang Kraus, Kurt Steinhilber, Barbara Engmann und Renate Flauger vom Obst- und Gartenbauverein sowie Horst Witzl und Josef Gatzka vom Verband Wohneigentum.Den ersten Preis in der Kategorie Fenster gewann Hans Schreiner vor Monika Ochs und Ursula Zetzl. Balkon: Sabine Drechsler vor Brigitte Kuchner, die auch den Ideenpreis gewann. Der dritte Preis ging an Renate Schirdewahn. In der Kategorie Vorgarten gewann Renate Dagner vor Irene Zintl und Irmgard Schmidt."Hut ab", lobte Gartenobermeister Andreas Gloßner die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und das Engagement der Blumen- und Gartenfreunde. "Wir gestalten den Anfang. Hege, Pflege und Gießen überlassen wir den Teilnehmern." Die Pflanze des Jahres sei die "Sinnliche Sissi", erklärte Huber. Bei der Preisverleihung spielten "Boggie und seine Freunde."