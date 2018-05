Ein Gruß in zehn verschiedenen Sprachen schmettern die Schüler den 300 Gästen in der Turnhalle entgegen. Warum? Weil aktuell so viele verschiedene Landsleute an der Rehbühlschule lernen. Eine bunte Schule also, die 60. Geburtstag feiert und bald unter neuer Leitung stehen wird.

Denn Rektorin Diana Neidhardt nimmt ihren Hut. Die Schulleiterin, die privat gern mit ihrem Mann wandert, wandert weiter - zum 1. August an die ihr bereits bekannte Grund- und Mittelschule Wernberg-Köblitz. Deshalb hieß sie auch neben den 300 Gästen zur Feier des 60. Geburtstags der Rehbühlschule ihre Nachfolgerin Tanja Willax-Nickl willkommen. Alle bekamen sie einiges von den Schülern geboten. Lieder wie "Ein Hoch auf uns", Percussion mit Trommeln, Klangstäben und Schellenringen oder gar Tänze. Schulleiterin Neidhardt bot einen Blick in die Geschichte.So sei die Schule dort entstanden, "wo nur Wiesen und Felder auf einem Hügel lagen". Allerdings mit Recht. Denn auch am Rehbühl sollte das Wirtschaftswunder greifen. Bürger bauten sich Ein- und Zweifamilienhäuser in dem Gebiet. Der Spatenstich für die Rehbühlschule im Juli 1956 war also goldrichtig. 1,7 Millionen D-Mark sollte die Schule kosten, die Architekt Wilfried Schneeberger geplant hatte. Nach dem Bezug übernahm Rektor Anton Wein die Knaben-, Adolfine Angermeier die Mädchenschule. Zusätzlich waren vier Klassen der Berufsschule angegliedert.60 Jahre Rehbühlschule: "Das bedeutete auch Veränderungen, bei Lehrplänen, Schulbüchern, pädagogischen Strömungen und Methoden", wusste Neidhardt. Doch die Schule habe Lehrer, die das Kind nie aus dem Blick verloren, die sich den Herausforderungen stellten und bereit waren zu kooperieren - mit Eltern, mit Partnern und Organisationen, auch außerhalb der Schule."Die Schule ist gut aufgestellt, alle arbeiten am gleichen Ziel", stellte Schulamtsdirektorin Christine Söllner fest. Bürgermeister Jens Meyer fand es spannend, wieder an den Ort zu kommen, an dem er eingeschult wurde. Mittlerweile verändere sich aber vieles in der Schullandschaft. "Wir haben schon überlegt, Standorte zu schließen. Doch wir haben keine Bodenschätze, wir sind ein Land der Dichter und Denker, und wir werden weiter investieren in Schulen und Bildung. Mit mir wird es keine Schulschließung geben, das verspreche ich", unterstrich Meyer.Elternbeiratsvorsitzender Ronny Kühnel freute sich über die top ausgestattete Schule, auch was die Digitalisierung betrifft. Mit dem neuen Förderverein wolle er weiter am erfolgreichen Fortbestehen der Grundschule mitarbeiten.Neben einer ökumenischen Kurzandacht mit Segnung der Schüler und Lehrer gab es Spiel, Spaß und Beschäftigung wie Sackhüpfen, ein Theaterstück, Schüler, die ihre Lieblingswitze vorlesen, Musik spielen oder eine Fotoshow mit Bildern aus der Schulchronik zeigen. Mit Luftballons, die in den Himmel stiegen, verabschiedeten die Schüler ihre Gäste.