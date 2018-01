Ein Landwirt ist auf seinem Bauernhof in Eschlkam (Landkreis Cham) von mehreren Heuballen erdrückt worden. 

Eschlkam. (blu/dpa) Wie die Polizei mitteilte, fanden Angehörige den alleinstehenden 71-Jährigen am Freitag unter der tödlichen Last. Die Angehörigen verständigten den Notruf und befreiten den Alleinstehenden laut Polizeibericht gemeinsam mit zu Hilfe gerufenen Nachbarn.Er wurde bei Arbeiten auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen unter mehreren Heuballen eingeklemmt. Notärzte und Sanitäter konnten dem Landwirt nicht helfen. Trotz einer eingeleiteten Rettungsaktion starb er an der Unglücksstelle an seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um einen tragischen Betriebsunfall, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.