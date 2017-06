Der Airbag löste aus und verhinderte dadurch vermutlich Schlimmeres. Doch die 72-jährige Autofahrerin erlitt dadurch Prellungen im Gesicht. Sie war am Montag gegen 15 Uhr in der Professor-Zintl-Straße gegen einen Lichtmasten gefahren. Als Auslöser vermutet die Polizei plötzlich auftretende Gesundheitsprobleme. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall nicht gefährdet. Am Personenwagen der 72-Jährigen blieben rund 5000 Euro Schaden zurück. Der Lichtmast selbst erschien laut Polizeibericht "nach erster Inaugenscheinnahme unversehrt".

Nicht ohne Folgen blieb auch ein Auffahrunfall, der sich am Montag um 18.15 Uhr an der Einmündung der Grillparzerstraße in die Bundesstraße 22 ereignete. Eine 19-jährige Autofahrerin trug dabei nach Angaben der Polizei vermutlich ein Halswirbel-Schleudertrauma davon. Der Unfallhergang laut Polizeibericht: Eine 30-jährige Autofahrerin wollte von der Grillparzerstraße in die B 22 in Richtung Neustadt/WN einbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 19-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Schaden an den beiden Fahrzeugen: rund 3000 Euro.