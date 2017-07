76-Jähriger In Bach gefallen

Aufmerksame Spaziergänger fanden am frühen Samstagvormittag im Bereich Merklsteig einen offensichtlich orientierungslosen Senior, der im Bachlauf der Schweinenaab lag. Sichtlich unterkühlt musste der 76-Jährige mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Weiden gebracht werden.

Der Mann war laut Polizei aufgrund einer Erkrankung in den Bach gefallen und konnte sich nicht mehr selbstständig aus der misslichen Lage befreien. Den Zeugen sei es zu verdanken, dass durch ihre Hilfe Schlimmeres verhindert wurde, so Polizeikommissar Berthold Völkl am Sonntag.