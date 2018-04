"Beim Oktoberfest stehen sie in vier Reihen vor diesem weltweit einmaligen Fahrgeschäft", weiß Platzmeister Peter Rackl. Ab Freitag, 27. April, gastiert "High Energy" beim 82. Frühlingsfest der Stadt - und schüttelt bei jeder Fahrt 30 Wagemutige auf 30 Metern Höhe durch. Es sorgt auf Weidens zehntägigem Rummel aber nicht allein für Nervenkitzel.

Feuerwerk und Festzelt-Programm Freitag, 27. April: 18.30 Uhr Eröffnung des Frühlingsfests mit Bürgermeister Jens Meyer, ab 19.30 Uhr spielen die "Rotzlöffl", 22 Uhr Feuerwerk.



Samstag, 28. April, 19 Uhr: "Gipfelstürmer".



Sonntag, 29. April, 15 Uhr: zünftige Unterhaltungsmusik; 18 Uhr "Montanas".



Montag, 30. April , 19.30 Uhr: "Sakrisch".



Dienstag, 1. Mai, 15 Uhr: zünftige Unterhaltungsmusik; 19 Uhr "Freistaat Live".



Mittwoch, 2. Mai, 19 Uhr: "HeSees".



Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr: "Highline".



Freitag, 4. Mai, 19 Uhr: "Ö'ha". 22 Uhr Feuerwerk.



Samstag, 5. Mai, 19 Uhr: "Musikuss".



Sonntag, 6. Mai , 15 Uhr: zünftige Unterhaltungsmusik; 18 Uhr "Brodl Buam". (mte)

Lkw-Motoren heulen, Hammer klopfen auf Metall, Akkubohrer surren. Die Vorbereitungen an der Conrad-Röntgen-Straße sind am Montag in vollem Gange. Mittendrin: Marktmeister Peter Rackl. "Gigantisch", schwärmt er vor einer blau-weißen Schlange, der "Geisterschlange". 36 Meter misst sie nach rechts, 15 Meter in die Höhe. In der Regel schlängle sie sich nur über richtig große Festplätze. Heuer lädt sie erstmals in Weiden zum Gruseln ein.Ebenfalls neu dabei seien die Schwenk-Scheibe "High Impress", die Hochfahrattraktion "G-Force" oder "Mr. Gravity" - ein erst 2017 neu eingeführtes Rad, das in 20 Metern Höhe stoppt, um dort derart zu rotieren, dass es die Mitfahrer mit bis zu 100 km/h in die Sitze drückt.Wer's ruhiger mag, dem empfiehlt Rackl einen Biergartenbesuch inmitten der Attraktionen, eine Runde Bogenschießen oder die Fahrt mit dem 45 Meter hohen Riesenrad. Bei insgesamt 48 Schaustellergeschäften - über 400 haben sich bei der Stadt für die Sause beworben - dürfte für jeden etwas dabei sein. Und sei's nur die Tüte gebrannte Mandeln. Oder der Freisitz vorm Festzelt von Gerhard Böckl. Der sieht übrigens bereits einladend aus. Drei Tage vor der Eröffnung des Frühlingsfests am Freitagabend, 18.30 Uhr, fehlen aber noch die Musiker - und die Mass Bier. Sie wird übrigens 8,40 Euro und damit 50 Cent mehr als 2017 kosten.Der absolute Kracher dürfte naturgemäß das Brillantfeuerwerk sein. Gleich zwei davon werden in den Nachthimmel geschossen. Eines gibt es zur Eröffnung am Freitag, 27. April, eines zum Auftakt des finalen Festwochenendes am Freitag, 4. Mai, jeweils um 22 Uhr. "Das bezahlen die Schausteller", verrät Rackl.Apropos Geld: Sparen können die Besucher wieder am Mittwoch, 2. Mai. "An diesem Familientag gibt es reduzierte Preise bis 20 Uhr." Für die Sicherheit auf dem Rummel sorgen bewährte Maßnahmen wie Einfahrsperren aus Beton, Taschenkontrollen und Security. Stadt, Rettungs- und Polizeikräfte legen zudem ein Sicherheitskonzept fest. Und unverhältnismäßiger Festlärm sei auch nicht zu erwarten: "Seit die Stadt den Einbau sogenannter Limiter, also Lärmregler, verfügt hat, bleiben wir weit unter den erlaubten Pegeln."Also kann's losgehen am Freitag. "Wir erwarten um die 20 Grad, bestes Festwetter", weiß Rackl. Also auf zur Fahrt im "High Energy"? "Ja sicher, nur Fliegen ist schöner."___Das Frühlingsfest ist von Freitag, 27. April, bis Sonntag, 6. Mai, täglich von 14 bis 24 Uhr, an den Feuerwerkstagen bis 0.30 Uhr geöffnet.

Bild: Schönberger