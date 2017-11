Frust wegen ungünstig geparkter Autos: Wer kennt das nicht? Einer 87-jährigen Frau platzte am Wochenende auf dem Parkplatz beim Stadtfriedhof in der Ulrich-Schönberger-Straße der Kragen. Wegen des ihrer Meinung nach fehlerhaften Parkverhaltens eines Autofahrers schritt sie zur Selbstjustiz.

Wie die Polizei berichtet, nahm die Rollator-Fahrerin am Samstagmittag einen Stein und verkratzte die komplette Fahrerseite des parkenden Autos. Offenbar sei sie damit mehrmals hin- und hergefahren, sagt Polizeisprecher Markus Schieder. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.Die Parksituation sei ein "klein wenig ungünstig" gewesen, weshalb die 87-Jährige dem Autofahrer eine Lektion erteilen wollte. Bei ihrer Racheaktion wurde die Dame allerdings beobachtet. Der Augenzeuge verfolgte die Flüchtende und meldete die Seniorin bei der Polizei. Aufgehalten von den Polizeibeamten, gestand sie die Tat. "Vorsätzlich verkratzte Autos, abgetretene Spiegel oder eingetretene Scheiben werden uns eher selten gemeldet", merkt Schieder an. Mithilfe von aufmerksamen Zeugen können die Täter oft gefasst werden - wie auch in diesem Fall.