Weiden/Altenstadt. Nur mal kurz frische Luft schnappen, sich bewegen. Dazu fordert Achim Alt (rechts) seine Oma Anni Alt am Sonntag auf. Die beiden spazieren in Altenstadt los in Richtung Weiden - und machen eine eindrückliche Entdeckung am Waldrand: Dort reckt sich ein etwa 25 auf 25 Zentimeter großer Steinpilz gen Himmel.

Das weckt den Ehrgeiz der 88-Jährigen: "Wo einer steht, gibt es noch mehr", meint die Oma und wagt sich mit ihrem Enkel weiter ins Unterholz des Hammerwegwaldes. Mit Erfolg. In knapp 30 Minuten sammeln sie einen ganzen Korb voll Steinpilze. Bild: Achim Alt