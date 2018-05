"Ich bin nur ein einfacher, demütiger Arbeiter im Weinberg des Herrn", sagte schon einst Papst Benedikt bei seinem Amtsantritt im Mai 2010. Auch Schwester Maria Abdona Senft arbeitet im Weinberg des Herrn im Konvent der Armen Schulschwestern. Geboren wurde sie am 21. Mai 1928 in Schweinsberg im Kreis Cham und trat 1956 den Armen Schulschwestern bei. Ihre Ewige Profess feierte sie am 10. August 1963 im Mutterhaus in München. Als gelernte Gärtnerin liebt sie die Natur, versorgte von 1957 bis 2004 gleichzeitig im fränkischen Würzburg-Heidingsfeld den großen Blumen- und Gemüsegarten. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Arbeit im angeschlossenen Weinberg unter anderem mit den beliebten Rebsorten Müller-Thurgau.

Seit 2004 wohnt Schwester Abdona in Weiden im Schwestern-Altenheim. Anfangs arbeitete sie im Garten mit. Heute nimmt Abdona interessiert am Tagesgeschehen mit Nachrichten, Zeitung und dem Wetter teil und freut sich über die Blumen. Das eifrige Beten in der Kapelle gehört zum Tagesablauf, erzählt Oberin Schwester Brigitte .Am Pfingstmontag wird im Konvent in der Luitpoldstraße zusammen mit den Schulschwestern und nachmittags im großen Kreis mit den zwei Brüdern und einer Schwester und vielen Nichten und Neffen der 90. Geburtstag gebührend gefeiert.