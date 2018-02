Weiden/Neustadt. Der Verein AS Soziale Dienstleistungen aus Neustadt/WN bietet für Menschen, die sich selbst nur schwer oder gar nicht helfen können, wichtige beratende und praktische Dienstleistungen für verschiedenste Situationen an. Dabei zählen besonders viele Kinder und Jugendliche zu den Schützlingen des Vereins. Nachdem sich die Mitglieder des Rotaract-Clubs Weiden im vergangenen Jahr über diese Arbeit informiert hatten, stand für sie fest: Die finanziellen Überschüsse aus der nächsten größeren Aktion kommen diesem Verein zugute.

Jetzt übergab Rotaract-Präsidenten Dennis Peschel einen Scheck über 908,50 Euro an Vorsitzenden Hans Maier . Der freute sich: "Wir können mit solchen Zuwendungen außerplanmäßige Aktionen und Ausflüge durchführen, die wir uns normal nicht leisten könnten." Die Gelder stammen aus den Erlösen des Kartoffelspiralenstands, mit dem Rotaract am Weihnachtsmarkt auf Schloss Wildenreuth war. Im Stand waren auch Vereinsmitglieder von AS Soziale Dienstleistungen aktiv. Der Rotaract-Club ist als Jugendorganisation von Rotary International seit Oktober 2014 in Weiden und Umgebung aktiv und für 18- bis 30-Jährige eine Möglichkeit, sich lokal und international zu engagieren. Derzeit zählt der Club 25 Mitglieder.