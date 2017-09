Noch immer ist Hero begeisterte Kirchgängerin. Früher verpasste sie keinen Gottesdienst in der Kirche in Neudorf. Seit sie im BRK-Seniorenheim wohnt, geht sie samstagnachmittags regelmäßig in den Gottesdienst in der heimeigenen Kapelle. Diesen Ort nutzt sie auch zum Beten. Im Alltag ist die Seniorin vielbeschäftigt. Dass sie geistig noch immer sehr fit ist, stellt sie gerne beim Bingo im Seniorenheim unter Beweis. Sie liest viel, vor allem Romane und Zeitschriften.Die Jubilarin ist ledig und kinderlos. Besuch bekommt sie oft von ihrer Nichte und Patentochter Maria Roll . Hero hat vier Halbgeschwister und einen Bruder, Georg . Ihr 96. Lebensjahr wird Karolina Hero bei Kaffee und Kuchen im BRK-Seniorenheim einläuten. Acht ihrer Nichten und Neffen werden mit dabei sein.