A 93 am Donnerstag gesperrt

Wegen Straßenarbeiten zwischen den Anschlussstellen Weiden-Süd und Luhe-Wildenau ist die A 93 in Richtung Regensburg am Donnerstag, 6. Juli, ab 19 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird laut der Autobahndirektion Nordbayern an der Anschlussstelle Weiden-Süd ausgeleitet.