Wer am Dienstagabend an der Anschlussstelle Weiden-Süd in Richtung Regensburg die A 93 verlassen will, muss sich eine Ausweichroute suchen. Das teilt die Autobahndirektion Nordbayern am Montag mit.

Konkret heißt es, die genannte Anschlussstelle werde wegen Sanierungsarbeiten an diesem Dienstag ab 20 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 25. April, um 6 Uhr gesperrt. In diesem Zeitraum werden Bautrupps die Oberfläche der Asphaltdecke in der Anschlussstelle Weiden-Süd in Fahrtrichtung Regensburg saniert. Betroffen von der Sperrung seien der Ausfahrts- und Einfahrtsast, jeweils in Fahrtrichtung Regensburg.Die Verkehrsteilnehmer würden gebeten, auf die benachbarten Anschlussstellen - nördlich Frauenricht oder südlich Luhe-Wildenau - auszuweichen und die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten. "Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die Verkehrsbehinderungen um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich", heißt es in der Mitteilung der Direktion.