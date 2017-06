15 Kilogramm Kokain und 27 Kilogramm Heroin. Zu Drogen in dieser unvorstellbaren Menge soll ein 48-Jähriger Zugang gehabt haben, der ab Montag in Weiden vor Gericht steht. 2016 suchte und fand der Albaner in Deutschland einen Abnehmer. Was er nicht wusste: Es handelte sich um eine Vertrauensperson des Zollfahndungsamtes München. Die Übergabe von 15 Kilo Heroin sollte im Bereich Weiden erfolgen, scheiterte aber zwei Mal.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Mitangeklagt ist der 44-jährige Fahrer, ein mazedonischer Eisverkäufer.Der Hauptangeklagte soll nach Abnehmern für Heroin und Kokain gesucht haben. Er soll eine Art europaweit agierender "Drogen-Makler" sein. Im Mai 2016 entstand der Kontakt zum Scheinkäufer des Zolls. Vereinbart wurde ein Kilopreis von 16 000 Euro. Am 17. Juni 2016 sollten 15 Kilo Heroin im Bereich Weiden übergeben werden. Das geschah nicht. Das könnte laut Staatsanwalt mit einem Aufgriff in Frankreich zu tun haben: Dort wurde ein Kurier mit sechs Kilogramm Heroin geschnappt - angeblich eine Lieferung an den Angeklagten.Ein halbes Jahr herrschte Funkstille, dann rief der Drogen-Makler wieder an. Diesmal bot er laut Anklage 10 Kilogramm Heroin und zwei bis drei Kilo Kokain an, beides von "bester Qualität". Die Übergabe sollte im Dezember erneut in Weiden erfolgen. Nach den Preisverhandlungen, die zunächst auf der Rastanlage Nürnberg-Feucht, dann in einem Weidener Musikcafé erfolgten, griffen die Fahnder zu. Es kam am 27. November 2016 zur Festnahme in Weiden.Der Fall erinnert an das Gerichtsverfahren wegen drei Kilogramm Crystal vor einem Jahr. Drei osteuropäische Dealer waren verdeckten Ermittlern des Zolls ins Netz gegangen. Die Zeugenbefragungen am Landgericht Weiden gestalteten sich schwierig. Die Undercover-Beamten wollten dies auch bleiben. Auf Klarnamen wurde verzichtet, ein Hinterausgang der Justiz genutzt. Ein V-Mann wurde in Nürnberg vernommen und saß während der per Video übertragenen Aussage hinter Milchglas.Die Verhandlung beginnt am Montag, 26. Juni, 9 Uhr, am Landgericht. Die Kammer unter Vorsitz von Walter Leupold mit den Richtern Markus Fillinger und Marco Heß sowie Staatsanwalt Christian Härtl ist davor noch ins Elsass aufgebrochen: Sie befragt diesen Freitag drei französische Polizeibeamte, die mit dem Aufgriff befasst waren, sowie den Kurier selbst, der in französischer Haft sitzt.