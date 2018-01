Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch vor schweren Sturmböen. Vereinzelt sind sogar Orkanböen möglich.

Am Mittwoch erreicht die Kaltfront eines über die Nordsee heranziehenden Sturmtiefs Bayern. Ab den frühen Morgenstunden ist es deswegen regnerisch und windig. Gegen Mittag erwarten die Meteorologen in der Oberpfalz Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. In höheren Lagen sind sogar Orkanböen mit 120 Kilometern pro Stunde und mehr nicht auszuschließen. Vermutlich werden diese jedoch eher im Alpenraum auftreten.Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Ästen können abbrechen und auf Gehwege und Straßen fallen.