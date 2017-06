Über 3000 Badegäste waren es am Dienstag. 32 Grad soll es am Mittwoch zum Sommeranfang geben. Und es geht noch heißer. Sie ist also da, die Schwitze-Welle - entsprechend enger wird es in den kommenden Tagen im erfrischenden Wellenbecken des Schätzlerbades. Den vorerst heißesten Tag des Jahres kündigen Meteorologen für Donnerstag, 22. Juni, an. Passend dazu verlängert das Schätzlerbad an diesem Tag den Badebetrieb. Für das Abendschwimmen ist die Kasse bis 21 Uhr geöffnet. Badeschluss ist um 22 Uhr.