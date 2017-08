Frühmorgens sieht's im Grunde aus wie immer: Zwei Störche nehmen den Weidener Horst in Beschlag. Allerdings sind es nicht die Vögel, die sich in den vergangenen Wochen dort breitgemacht haben. Das nämlich waren die Jungstörche. Laut Horstbetreuerin Helga Bradatsch haben sie Weiden bereits in Richtung Afrika verlassen. "Normalerweise fliegen sie Mitte August ab", weiß sie. "Heuer waren sie eine Woche früher dran."

Mit der "Saisonbilanz 2017" ist die Expertin hochzufrieden: "Zwei kräftige Jungvögel reichen uns völlig aus." Ursprünglich waren zwar vier Küken geschlüpft. Für Helga Bradatsch war jedoch schon früh klar, dass es die beiden schwächeren nicht schaffen würden. Immerhin: Mit zwei abfliegenden Jungstörchen liege Weiden erneut über dem bayernweiten Durchschnitt von 1,5. Ihr sei auch nicht bange, dass sie die Reisestrapazen überstehen.Die Storcheneltern sind nun wieder Herren im Horst, bis sie sich Mitte September selbst in Richtung Süden aufmachen. Zuletzt ließen Ihnen die Jungen keinen Platz mehr im Domizil auf dem Alten Schulhaus. In dieser Zeit übernachteten Mama und Papa Adebar - teilweise auf einem Bein stehend - auf der Plattform am Dach des Alten Rathauses, dem vormaligen Domizil der Weidener Störche. Welchen Standort werden sie eigentlich nächstes Jahr anfliegen, wenn die Arbeiten an Weidens Wahrzeichen beendet sind - das Rat- oder das Schulhaus? Bradatsch plädiert dafür, den Störchen zunächst beide Domizile anzubieten. "Wenn sie sich für einen Horst entschieden haben, muss der andere aber sofort abgebaut werden. Für zwei Paare reicht das Futterangebot nicht aus. Es gäbe Kämpfe um das Revier."Der eine Horst am Alten Schulhaus ist momentan meist verwaist. Die beiden Störche nutzen ihn nur noch als Schlafzimmer. Jeden Morgen machen sie sich auf, um auf den Wiesen nach Nahrung zu suchen. Helga Bradatsch: "Jetzt können sie ja alles selber runterschlucken."