Abi-Jahrgang von 1997 trifft sich am Elly-Heuss-Gymnasium

"Ach, in diesem Zimmer hab' ich den einzigen Sechser meiner Schulzeit bekommen. Für einen Spickversuch in Physik." "Nadine hat sich ja überhaupt nicht verändert!" "Die Turnhalle riecht wie vor 20 Jahren." Solche und viele andere Kommentare waren im Elly-Heuss-Gymnasium zu hören. Der Abiturjahrgang 1997 hat sich dort zum 20. Jubiläum getroffen - und nicht nur in Erinnerungen geschwelgt, sondern sich auch über die vielen, vielen Neuigkeiten ausgetauscht.

Organisatorinnen rund um Sandra Fleischer (früher Kick) hatten monatelang versucht, an die aktuellen Adressen zu kommen und Kontakt aufgenommen. Etwa 70 von damals 108 Schulabgängerinnen sowie einige frühere Lehrer folgten der Einladung. Manche der inzwischen um die 40-jährigen Frauen waren aus weit entfernten Teilen der Republik und sogar bis aus England und Schweden angereist. Einige haben sich nur ein paar Stunden Zeit genommen - für die Führung mit anschließendem Abendessen. Andere verbanden die Zusammenkunft gleich mit einem Kurzurlaub.Schulleiter Reinhard Hauer führte die munter schwatzende Gruppe, die mehrmals zur Ruhe ermahnt werden musste, durch das Gebäude, in dem sich auf den ersten Blick relativ wenig verändert hat. Allerdings vermissten einige Ehemalige die vielen Pflanzen, die laut Hauer aus Kostengründen reduziert wurden. Neu sind unter anderem eine Kletterwand sowie die große Mensa - und die technische Ausstattung hat sich ebenfalls stark verändert. Für das größte Erstaunen sorgte allerdings die Bemerkung des Schulleiters über die aktuellen Schülerzahlen: Derzeit besuchen etwa 750 Mädchen das Gymnasium. Es gibt 75 Abiturientinnen - bei 58 Anmeldungen. Das bedeutet einen weiteren Rückgang. Ende der 1990er Jahre waren über 1000 Schülerinnen am Elly - knapp 110 haben 1997 Abitur gemacht.