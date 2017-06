Abitur-Ball der drei Weidener Gymnasien in der Max-Reger-Halle

Die Abiturienten der drei Weidener Gymnasien haben ihre Victory-Party in der Max-Reger-Halle Sebastian Voit zu verdanken, der den Event seit nunmehr vier Jahren quasi per Knopfdruck organisiert. Früher waren es meist Schülersprecher. Voits Engagement war eigentlich Zufall. "Ich bin 2009 in Sachen Studium nach Weiden gekommen." Seine Vorlieben: Studentenpartys, Wunsiedler Hindernisläufe und das Weidener Kneipen-Festival.

Streng getrennt nach den Gymnasien gab es lange Lehrertische und natürlich die Sitzgelegenheiten für diejenigen, denen der Abend eigentlich galt: nämlich den frischgebackenen Abiturienten, die noch diese Woche ihre Reifezeugnisse bekommen. Es feierten die Absolventen des Elly-Heuss-, Kepler- und Augustinus-Gymnasiums, die sich allesamt in Schale geworfen hatten. Highlights waren Auftritte der Tanzschule Höllriegel und der Street-Dance-Jungs vom Jugendzentrum.Auf den Oldtimer vom letzten Jahr wurde verzichtet, weil der gegen Ende der Veranstaltung Tür-technisch leicht geschrammt die Halle verließ und man das altgediente Vehikel den angehenden Akademikern nicht mehr anvertrauen wollte. Aber Fotosessions gab es zur Genüge. Wer sich maskieren wollte - egal ob mit Hut, Schnurrbart oder Sonnenbrille - der konnte die wunderlichsten Bilder von sich machen lassen. Es spielt die King-Size-Bigband.