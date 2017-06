Abitur oder doch lieber Mittlere Reife? Die Entscheidung ist gefallen, die Anmeldezahlen für Gymnasien und Realschulen der Region stehen fest. Welche Rolle die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium bei der Entscheidungsfindung gespielt hat, darüber sind sich die Schulleiter uneins.

Weiden/Neustadt. Anfang Mai konnten sich Grundschüler an weiterführenden Schulen anmelden. Im Anschluss folgte der Probeunterricht. Nun steht fest, mit wie vielen Neuzugängen Gymnasien und Realschulen rechnen können.Zusammenfassend gilt: Als großer Gewinner bei den Gymnasien darf sich das "Augustinus" in Weiden fühlen. Der Negativtrend beim Elly-Heuss-Gymnasium und beim Gymnasium Neustadt hält an. Bei den Realschulen in Stadt und Landkreis zeigen sich alle Chefs zufrieden, selbst wenn die Anmeldezahlen hier oder da leicht rückläufig sind. Hier folgen die Zahlen im Detail:Der Chef des Elly-Heus-Gymnasiums Weiden, Reinhard Hauer, vermutet, dass die Rückkehr zum G 9 für viele zu spät kam. "Das ist zu den Leuten noch nicht durchgedrungen." Nur 58 Mädchen werden im September zu "Ellys". Hauer bedauert dies sehr. "In diesem Jahrgang gibt es einfach mehr Buben", vermutet er. 2016 hatten sich noch 68 für die Mädchenschule angemeldet. "Wir werden auf jeden Fall drei kleine Klassen haben", sagt der Direktor.Am Weidener Kepler-Gymnasium hat sich wenig geändert. 100 Anmeldungen verzeichnete die Schule 2016, 97 sind es in diesem Jahr, sagt Studiendirektorin Claudia Steffen.Helmut Matejka, Direktor des Augustinus-Gymnasiums Weiden, freut sich: "Wir sind sehr zufrieden", sagt er. 117 Mädchen und Buben wollen im September übertreten. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (91). Der Schulleiter kündigt "fünf kleine Klassen" an. Seiner Meinung nach könnte die Rückkehr zum G 9 durchaus manche Eltern beeinflusst haben, sich für das Gymnasium zu entscheiden.Der musische Zweig des Gymnasiums Neustadt kommt zwar gut an, doch insgesamt haben sich 2017 mit 49 Schülern weniger angemeldet, als in den Vorjahren. 2016 waren es 58, 2015 noch 70. Direktor Anton Hochberger kann sich nicht erklären, warum der Rückgang anhält und hofft auf "geburtenstarke Jahrgänge in vier oder fünf Jahren". Die Frage nach G 8 oder G 9 scheint ihm bei der Wahl der Schule nicht relevant.Der Trend zum Gymnasium hält in Eschenbach an. "Mit 113 Neuanmeldungen sind wir sehr zufrieden", zieht Direktor Knut Thielsen Bilanz. Das sind noch mehr als 2016. "Und damals haben wir uns schon über 109 gefreut." Gründe für die guten Zahlen will Thielsen nicht suchen. "Ob das G 9 eine Rolle gespielt hat, wage ich aber zu bezweifeln."78 Mädchen (2016 waren es 86) haben die Sophie-Scholl-Realschule Weiden gewählt. "Das ist eine gute Quote", findet Rektorin Susanne Genser. Schnuppertag und Tag der offenen Tür seien gut besucht gewesen. "Obwohl man das vorher nie sagen kann, wie sich Eltern und Schülerinnen tatsächlich entscheiden."Auch Michael Meier, Leiter der Hans-Scholl-Realschule Weiden, kann nicht klagen. 76 Fünftklässler werden im September erwartet. "Wir sind zufrieden", erklärt der Rektor.Irene Sebald, Rektorin der Lobkowitz-Realschule in Neustadt, jubelt. "Wir haben 100 Anmeldungen, genauso wie im Vorjahr. Das werden wieder vier schöne Eingangsklassen", freut sie sich. Ihrer Meinung nach kann man schlecht sagen, warum Eltern die eine oder andere Schule für ihre Kinder wählen. "Die Kollegen machen jedenfalls gute Arbeit", lobt sie die Lehrer.Zufriedene Gesichter gibt es auch in der Realschule Vohenstrauß . "Unsere Anmeldungen bleiben relativ stabil", erklärt Rektor Andreas Meier. Mit 72 Mädchen und Buben sind es 2017 sogar 5 mehr als noch im vergangenen Jahr.