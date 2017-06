Der Abiturjahrgang 1987 des Kepler-Gymnasiums traf sich zur Feier des 30-jährigen Jubiläums. Mehr als die Hälfte der einst 116 Schulabgänger nutzte die Gelegenheit eines Wiedersehens mit den ehemaligen Mitschülern. Dafür nahmen einige weite Anreisen in Kauf, zum Beispiel aus Schweden oder Shanghai. Gerd Scharl, damals Abiturient und heute als Kunsterzieher selbst am "Kepler" tätig, führte die Gruppe durch das seither mehrfach modernisierte und erweiterte Schulgebäude. Es weckte bei den Teilnehmern trotzdem noch genügend Erinnerungen an amüsante Begebenheiten von damals. Mit einem geselligen Abend in Rupprechtsreuth klang der Tag aus. Bild: exb