Es ist kurz nach 6 Uhr morgens, als es an der Wohnungstür einer Familie aus Aserbaidschan klingelt. Seit fünf Jahren lebt sie in Weiden. Als der Vater öffnet, bricht für ihn "eine Welt zusammen". Vier Polizisten zeigen ihm den Abschiebebescheid. Die Eltern und ihre drei Kinder sollen "sofort mitkommen".

Schwerer Unfall des Sohnes

Menschliches Drama

Die Mutter bricht zusammen, muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zurück bleiben der verzweifelte Familienvater und seine drei Kinder - 5, 10 und 11 Jahre alt. "Es ist der Moment, vor dem sie sich schon lange gefürchtet haben", informiert Abdulah Ugur, amtlicher Betreuer der Familie. Um 6.13 Uhr am Dienstagmorgen erreicht ihn der Anruf des aufgelösten Vaters - noch während die Beamten in der Wohnung der Familie sind. "Ich habe mit einem von ihnen gesprochen. Er sagte: ,Wir haben einen Abschiebebescheid. Wir müssen sie mitnehmen'."Als die Mutter vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht wird, gehen auch die Polizisten. Die Familie bleibt in der Wohnung. "Das war Glück. Es ist auch schon vorgekommen, dass Familien auseinandergerissen wurden. Die Mutter wäre zurückgeblieben, die Kinder und der Vater abgeschoben worden. Das war heute nicht der Fall", sagt der Betreuer. "Sie können aber jederzeit wiederkommen, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht." Noch während er spricht, klingelt sein Handy. Es ist der Vater. Aufgelöst. Hilflos. Er will wissen, ob sich schon neue Entwicklungen ergeben haben, hat Angst, mit seinen Kindern noch heute in ein Flugzeug gesetzt zu werden und zurück nach Aserbaidschan zu müssen.Vor fünf Jahren reist die Familie nach Deutschland, baut sich hier ein neues Leben auf. Die Mitglieder integrieren sich schnell, lernen Deutsch. Die älteren beiden Kinder besuchen ein Gymnasium in Weiden, engagieren sich in Sportvereinen. "Auch der Vater bemühte sich um Arbeit. Aktuell ist er bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt." Doch das neue Leben hat auch dunkle Seiten. Einer der beiden Söhne hat einen schweren Unfall, bei dem er "fast ums Leben kommt".Er stürzt von einem Balkon. Ein Erlebnis, das die Mutter bis heute prägt. "Sie leidet unter Depressionen, ist in ärztlicher Behandlung", erzählt Ugur. Vor einem Jahr die nächste Hiobsbotschaft: der Abschiebebescheid. "Wir sind sofort mit einem Anwalt dagegen vorgegangen." Ohne Erfolg. Ein Jahr lang ist es ruhig, keine weiteren Schreiben, keine weitere Vorwarnung. Bis zu diesem Dienstag, als plötzlich die Beamten vor der Tür der Familie stehen. Ugur setzt sich sofort mit Anwalt Armin Demuth in Verbindung."Wir werden einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht einreichen", erklärt der Jurist. Dafür brauche er noch die ärztlichen Unterlagen der Mutter. "Wir müssen dem Gericht beweisen, dass es ihr schlecht geht. Das muss alles Hand und Fuß haben. Wird der Antrag abgelehnt, sieht es sehr schlecht aus." Bekäme dagegen ein Familienmitglied aus gesundheitlichen Gründen Aufenthaltsrecht, gelte dies normalerweise auch für die restliche Familie. In einem Hauptverfahren wurde in der Vergangenheit bereits gegen die Familie entschieden. Auch dagegen ging der Anwalt vor - bisher erfolglos.Es ist ein Kampf gegen die Zeit. "Es gibt einen Plan - ein Flugzeug, das die Menschen zurück in ihre alte Heimat bringt. Schaffen wir es, dass sie nicht in diesem Flugzeug sitzen, haben wir erst einmal Zeit gewonnen." Dem Juristen liegt das Schicksal der Familie am Herzen. Seit Jahren vertritt er sie. "Was mich immer wieder wundert: Menschen, die sich integrieren, an Recht und Ordnung festhalten, die werden abgeschoben. Kriminelle - da sieht es oft anders aus. Das ist einfach falsch."Auch Ugur spricht von "unmenschlichem Vorgehen". "Allerdings weiß ich, dass das Vorgehen normal ist. Die Familie wusste Bescheid, und es ist in den meisten Fällen so, dass die Beamten einfach vor der Tür stehen. Wie schlimm das für die Familien ist, kann man sich kaum vorstellen."Der Betreuer will nichts unversucht lassen. Er wandte sich am Dienstag an Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch. Doch für die Politik bietet dieser Fall "keine Angriffspunkte". "Menschlich ist das natürlich ein unvorstellbares Drama. Aber den Behörden ist nichts vorzuwerfen. Sie haben alles richtig gemacht. Das hat mit Politik nichts zu tun." Auch der Zeitpunkt sei "in Ordnung". "Ich kenne andere Fälle, da werden die Leute um 2 Uhr morgens aus dem Schlaf geklingelt. Dagegen wollen wir vorgehen." Allgemein sei ein Asylverfahren für solche Menschen "die falsche Schiene". "Wir wollen ein Einwanderungsgesetz schaffen, das diesen Leuten den Zugang zu Arbeit und Bleiberecht verschafft."