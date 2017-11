Viele junge Damen und Herren zieht es in die Max-Reger Halle, alle besonders fein rausgeputzt. Der Grund? Der Abschlussball der Weidener Gymnasien.

(afl) Die Mädels kamen in eleganten Abendkleidern und mit aufwendigen Hochsteckfrisuren, während die Burschen im Anzug glänzten. Stolz präsentierten die Neuntklässler an diesem Abend ihre erlernten Tanzschritte: Über zehn Wochen lang hatte sie Claudia Höllriegl von der gleichnamigen Tanzschule in die Kunst des Tanzens eingeweiht. Hilfe bekam sie von den Vortänzern Sebastian Betz, Sebastian Ziegler, Philipp Lewerenz und Sebastian Frank, sowie von ihrer Tochter Emilie Höllriegl.Das erste Highlight des Abends sollte die Polonaise sein. Mit ihr zogen die jungen Erwachsenen festlich in die Max-Reger Halle ein. Darauf folgte der Eröffnungswalzer, der Start eines langen und ereignisreichen Tanzabends. In den Pflichtrunden konnten die Schüler ihren Familien und Gästen die Tänze Wiener Walzer, langsamer Walzer, Foxtrott, Cha-Cha, Rumba, Jive und Discofox vorführen.Musikalische Unterstützung bekamen sie von den sechs Musikern der "Richard Wagner Live Combo". Nicht nur bei den Schülertanzrunden begeisterten die Musiker mit ihrem abwechslungsreichen Programm. Den kompletten Abend sorgte die Gruppe für eine gut gefüllte Tanzfläche.Traditionell durfte auch bei diesem Abschlussball der Mutter-Sohn- bzw. der Vater-Tochter-Tanz nicht fehlen. Das war, besonders für die Eltern, ein sehr emotionaler Teil des Abends. Die Buben tanzten dabei mit ihren Müttern, während die Mädels ihren Vater zum Tanz aufforderten. Zu späterer Stunde zeigten sechs Paare der Standardformation verschiedene Varianten der Standardtänze zu dem Medley "Escape to Fantasy". Insgesamt dauerte der Ball bis weit nach Mitternacht, und die Tanzschüler schlugen sich wacker auf dem Parkett. Was das Tanzen angeht, sind sie nun bestens auf das Erwachsenenleben vorbereitet.