Klingt gut: "Die Zukunft gehört uns" - dieses Motto haben die 29 jungen Leute gewählt, die den Teil-Abschluss ihrer Erzieherausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik feiern. Doch nicht nur sie wurden verabschiedet.

(pebr) "Immer geht 'ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso." Mit Mark Forsters aktuellem Hit "Sowieso" zeigten die 29 Studierenden des zweiten Studienjahres der Fachakademie für Sozialpädagogik, dass sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Mit ihrer Abschiedsfeier am Donnerstag begann ein neuer Lebensabschnitt für einen glänzenden Jahrgang: 15 von ihnen haben einen Einserschnitt, darunter sind sechs "echte" Einser.Ganz fertig sind sie allerdings noch nicht. Nach den vier Jahren Ausbildung, die bereits hinter ihnen liegen, folgt für nun noch die letzte Etappe auf dem Weg zum Beruf "Erzieher": Das einjährige Betriebspraktikum. Ganz nach Forsters Lied dürfen sie dem mit Wonne entgegenblicken - jeder der 29 Abgänger hat einen Praktikumsplatz bekommen.Noch etwas weiter sind die 27 aktuellen Betriebspraktikanten. Auch sie wurden bei der Feier verabschiedet, obwohl sie ihre Urkunden erst Ende August, nach Beendigung des Praktikums, erhalten. Elf von ihnen schließen die Ausbildung mit einem Einserschnitt ab. Außerdem erhalten zwölf der angehenden Erzieher das Religionspädagogische Zertifikat als Auszeichnung für die besondere Auseinandersetzung mit Religion und Gott während der Ausbildung. Neben den beiden Abschlussklassen verabschiedete die Ausbildungsstätte Eva-Maria Kühnl-Häring in den Ruhestand. Sie hatte 13 Jahre lang mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung, Ökologie und Gesundheit unterrichtet.Auch die Organisation der Feier war Studierenden-Sache. "Wir legen viel Wert darauf, dass die Studierenden so große Feste selbst organisieren können", begründete die Klassenleiterin des ersten Studienjahres, Maria Frisch.